Sefaz divulga resultado final da prova discursiva para auditor

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) anunciaram, nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, a retificação do resultado final na prova discursiva para auditor da Receita Estadual e convocou os aprovados que se declararam pessoas com deficiência para avaliação biopsicossocial.

De acordo com a publicação, os convocados para a avaliação devem apresentar documentação adicional no caso da deficiência auditiva; laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência, exame audiométrico realizado nos últimos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição no concurso. Para os que utilizam Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), a audiometria apresentada deve ser com o teste feito sem o uso do aparelho.

Ainda segundo o anúncio, a avaliação biopsicossocial acontecerá no dia 28 de julho. Os candidatos devem acessar o site da banca (Cebraspe) a partir do dia 23 de julho de 2024 para consultar local e horário da avaliação.

Veja a lista