Sebrae realiza roadshow no Acre para promover programa Brasil Mais Produtivo

O lançamento oficial do Programa Brasil Mais Produtivo no estado do Acre, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), acontece no dia 17 de julho, das 8h às 12h, no auditório da sede do Sebrae. O Programa visa aumentar a produtividade de empresas e conta com apoio de instituições como Senai, BNDES, Finep, Embrapii e ABDI.

Junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Sebrae atua como executor das atividades do programa dedicado à elevação da produtividade e transformação digital às micro, pequenas e médias empresas industriais, ofertando soluções de sensibilização e engajamento, aumento da eficiência energética e muito mais.

Com o objetivo de impactar 200 mil empresas em todo o país, o programa conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Durante a execução do programa, Senai e Sebrae colaboram na identificação e diagnóstico de desafios de gestão e produção, utilizando metodologias especializadas para melhor atender às necessidades dos participantes.

As empresas beneficiadas terão acesso a conhecimentos e ferramentas que incluem planejamento de gestão, melhores práticas de produtividade, consultorias em manufatura enxuta e eficiência energética, além de iniciativas para aperfeiçoamento da força de trabalho e projetos de fábricas inteligentes.

Na modalidade de transformação digital, as empresas passarão por um diagnóstico inicial de maturidade tecnológica, seguido pela elaboração de projetos customizados com possibilidade de financiamento exclusivo e acompanhamento na implementação.

Para mais informações sobre o evento de lançamento do Novo Brasil Mais Produtivo no dia 17 de julho, os interessados podem visitar o site oficial do programa em [https://brasilmaisprodutivo. mdic.gov.br/]