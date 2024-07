Sebrae e TRE apresentam cartilha “Candidato Parceiro do Pequeno Negócio”

Visando fortalecer o empreendedorismo e auxiliar os gestores públicos no apoio aos pequenos negócios, o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, se reuniu com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), Desembargador Júnior Alberto, nessa quinta-feira (18).

Na ocasião, o superintendente, acompanhado do gerente de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, apresentou a cartilha “Eleições 2024: Candidato parceiro do pequeno negócio”, com foco em fortalecer parceria com o TRE para disseminação do material. Também participaram do encontro o Desembargador Roberto Barros, e a diretora-geral do TRE, Rosana Magalhães.

O documento propõe uma agenda estratégica focada no empreendedorismo e desenvolvimento econômico, com políticas públicas destinadas a fortalecer os pequenos negócios, visando auxiliar futuros gestores na implementação de medidas que promovam o crescimento sustentável e a prosperidade local.

Lameira destaca que o material apresenta propostas para a campanha e o plano de governo dos futuros candidatos, para gerar mais oportunidades por meio do empreendedorismo. “O Sebrae compreendendo seu papel neste momento importante para o país, que são as Eleições 2024, busca contribuir com sugestões para que os candidatos a Prefeitos e Vereadores possam incluir em seus planos de governo e plataformas de mandato, ações para uma agenda estratégica que visa fortalecer as micro e pequenas empresas, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos territórios”.

O Desembargador Júnior Alberto ressaltou a importância da colaboração entre o TRE-AC e o Sebrae. “A parceria entre nossas instituições é fundamental para promover um ambiente eleitoral mais consciente e informado, onde os candidatos possam entender e valorizar o papel vital dos pequenos negócios em nossa sociedade”.

A cartilha está disponível em formato digital no site do Sebrae (neste link), e será distribuída no formato físico para os candidatos às Eleições 2024.