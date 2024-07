Sebrae e Central de Cooperativas realizam Seminário da Farinha de Cruzeiro do Sul

No próximo sábado (27), o Sebrae no Acre e a Central de Cooperativas do Juruá realizam o Seminário da Indicação Geográfica e Procedência (IG) da Farinha de Cruzeiro do Sul, às 08h no Teatro dos Nauás, com o objetivo de debater a importância do selo de Indicação de Procedência para o desenvolvimento econômico da região do Juruá. A IG reconhece e valoriza produtos locais considerados de alta qualidade e excelência, além de agregar valor ao produto e a região produtora.

A gestora de projetos do Escritório Regional do Sebrae do Juruá, Laiz Mappes, destaca a qualidade e reconhecimento da Farinha de Cruzeiro, que perpassa não só a região produtora, mas também todo o país. “Ela é considerada um patrimônio do Brasil, sendo um dos alimentos mais consumidos e apreciados pela população acreana. Sua qualidade é resultado de um saber fazer passado por gerações, uma produção artesanal e familiar. Isso confere à farinha sabor, aroma, coloração e consistência que é reconhecida e apreciada há anos”, afirmou a gestora.

Por meio do seminário, o Sebrae busca promover a adesão de novos produtores rurais de mandiocultura da região, adequando-os ao caderno técnico da Indicação de Procedência (IP) da farinha e conscientizando-os do valor do selo para a sua atividade. “O selo protege o produto, garante que o conhecimento adquirido em mais de um século possa ser valorizado e a farinha vai ter a garantia de valorização. Além disso, com o selo, o consumidor poderá saber verdadeiramente se a farinha é de Cruzeiro do Sul. Isso fortalece a produção do produto e reafirma a valorização”, explica Mappes.

Durante o evento será discutido o plano de ação para a melhoria e adequação das casas de farinha que utilizarão o selo. A programação conta com palestras, apresentações e rodadas de investimentos, reunindo membros do conselho regulador da IG de procedência Farinha de Cruzeiro do Sul e Fórum das IGs, financiadores, investidores com Cooperativas e Associações de Produtores e Extrativistas.