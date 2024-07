SBT confirma que Silvio Santos está internado com Influenza A

O SBT confirmou, na manhã desta quinta-feira (18), a internação do apresentador Silvio Santos, de 93 anos. Segundo comunicado divulgado pela emissora no programa “Chega Mais”, Silvio foi diagnosticado com Influenza A.

A emissora, na mesma nota, diz que apesar da internação, o apresentador está bem.

Nota – SBT

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado em um hospital. A família agradece o carinho de todos conosco e ficamos na torcida. Ele está internado, mas está bem.”