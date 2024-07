Saiba como são os helicópteros da Polícia Federal que podem ser doados para o Paraguai

Dois helicópteros utilizados pela Polícia Federal brasileira por quase três décadas podem ser doados para o Paraguai.

A proposta do Poder Executivo que autoriza a doação tramita há quatro anos. Primeiro, foi aprovada pela representação do Brasil no parlamento do Mercosul, em 2021.

Depois, passou pelas seguintes Comissões da Câmara dos Deputados:

Relações Exteriores e de Defesa Nacional;

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;

Finanças e Tributação.

Por último, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, na última quarta-feira (3). Agora, deve seguir ao Senado.

Como eram utilizadas as aeronaves?

As aeronaves pertencentes à PF eram utilizadas para transporte de equipes.

Qual é o modelo?

O modelo dos helicópteros é o Bell 412, da última linha da família Huey.

O Bell 412 é um helicóptero utilitário de turbina dupla. Começou a ser produzido em 1979 e se tornou popular para uso civil e militar. Diversas atualizações foram introduzidas ao modelo desde então.

Qual o país de origem?

A fabricação é norte-americana (EUA).

Qual a empresa fabricante dos helicópteros?

A antiga empresa Bell Aircraft – hoje Bell Textron, que construiu diversos aviões durante a 2ª Guerra Mundial, entre eles o Bell X-1, o primeiro avião supersônico.

Quantos anos as aeronaves têm?

São de 1995 (29 anos) – as mais antigas em operação na Polícia Federal e serão doadas no atual estado de conservação.

De quem foi a iniciativa?

A medida foi uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2020. O atual senador Sergio Moro (União-PR), que estava no comando da pasta, pediu ao então Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei com a intenção da doação.

Como serão utilizadas?

As aeronaves devem atuar no policiamento da fronteira entre Brasil e Paraguai, no combate a crimes como tráfico de armas, de drogas, contrabando e descaminho.

Como será feito o deslocamento?

A Polícia Federal será responsável pelo traslado das aeronaves de Brasília para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde será feita a entrega oficial às autoridades paraguaias.

Qual o custo da operação?

O gasto é estimado pelo governo em R$ 103,6 mil e sairá do orçamento da PF.