Rolex de mais de R$ 100 mil foi levado em furto na casa de Orleir

Entre os objetos furtados da casa do ex-governador Orlei Cameli, está um relógio da marca Rolex estimado em mais de R$ 100 mil. A informação foi confirmada ao ac24horas pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul (AC), afirmando que esse objeto ainda não foi recapturado.

O furto aconteceu na madrugada de sábado para domingo (21). Na mesma tarde, parte dos itens foi apreendido pela Polícia Civil e três homens foram presos.

“Nós chegamos aos dois receptadores e em seguida ao autor do furto. Ele agiu sozinho e foi um crime de oportunidade. Os itens estavam sendo vendidos por até R$ 30, valor bem abaixo do real. Ainda falta recuperar item de grande valor agregado e as investigações continuam”, contou o delegado Lindomar Ventura, responsável pelo caso.

Na hora do roubo na casa do ex-governador, membros da família dormiam na parte de cima da casa e o roubo aconteceu em um cômodo no térreo da residência. Depois de pular o muro, o criminoso conseguiu entrar no imóvel por uma janela.

A viúva, Beatriz Cameli, estava fora da cidade. Ela voltou para Cruzeiro do Sul na madrugada desta segunda-feira (22). “Eu não estava em casa. Eu moro há 45 anos neste lugar e nunca havia acontecido nada disso aqui na minha casa. Levaram relógios do Orleir, que também têm valor sentimental pra mim. Eu não tenho joias, só uso bijuterias” , contou a viúva Beatriz Cameli ao ac24horas.

Ela cita que as câmeras de segurança registraram a ação, o que facilitou a ação policial. “Nós vamos aumentar a segurança da casa e manejar melhor os cachorros “.

Na tarde deste, domingo,21, a Polícia Civil prendeu A. da S. Souza, o autor do roubo, e mais duas pessoas por receptação. Itens furtados, avaliados em R$ 65 mil, foram recuperados. As investigações continuam para localizar e recuperar o restante dos bens roubados, que somam mais de R$ 1 50 mil.