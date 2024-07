Rio Branco teve sensação térmica de 14ºC na madrugada deste sábado

O frio chegou na capital acreana durante a noite de sexta-feira, 12, e a madrugada deste sábado, 13. A sensação térmica, conforme os institutos de meteorologia, foi de 14º em Rio Branco.

De acordo com o portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, as madrugadas podem ter temperatura entre 10º e 13º por conta da onda de frio polar que atinge o estado.

Para enfrentar a friagem, que deve durar alguns dias, principalmente durante as noites, algumas dicas são importantes:

Limpar as mãos com água e sabão depois de tossir ou espirrar, após usar o banheiro, antes de comer e antes de tocar os olhos, boca e nariz;

Usar lenço de papel descartável;

Proteger com lenços a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Orientar para que o doente evite sair de casa enquanto estiver em período de transmissão da doença (até cinco dias após o início dos sintomas);

Evitar aglomerações e ambientes fechados (deve-se manter os ambientes ventilados);

Arejar o ambiente doméstico e fazer com que ele receba a luz solar, pois estas medidas ajudam a eliminar os possíveis agentes das infecções respiratórias;

Manter limpas as roupas de cama, principalmente cobertores e edredons;

Lavar, secar e arejar bem as roupas de inverno guardadas por muito tempo antes de serem utilizadas;