Rio Acre sobe 7 centímetros , mas deve voltar a baixar durante o dia

O Rio Acre deu um pequeno “fôlego” no nível baixo que se encontra atualmente. Na medição desta quarta-feira, 3, o manancial subiu sete centímetros nas últimas 24 horas e chegou a 1,86m.

Conforme a Defesa Civil, a subida se deu por conta do Riozinho do Rola que teve um acréscimo de 10 centímetros e influencia na cota da capital acreana. No entanto, o nível deve voltar a baixar nas próximas horas. “Já esperado esse pequeno aumento para o dia de hoje, mas o próprio Riozinho do Rola já está em decréscimo, assim como toda a bacia, então esse aumento não se segura e partir de amanhã o rio já deve voltar a baixar”, explica Cláudio Falcão, da Defesa Civil.

Por conta da situação extremamente preocupante para o período, a prefeitura de Rio Branco decretou Situação de Emergência para adotar medidas urgentes para evitar, principalmente, o colapso no fornecimento de água na capital acreana.