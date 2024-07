Ricco trará 21 ônibus para substituir veículos apreendidos em Rio Branco

Após um imbróglio judicial, a empresa Ricco Transportes, que opera em Rio Branco, está trazendo cerca de 21 ônibus para substituir os veículos que foram apreendidos devido a uma decisão judicial de São Paulo. A informação foi confirmada pelo superintendente da Rbtrans, Clendes Villas Boas, nesta segunda-feira (22) ao ac24horas.

Villas Boas explicou que, devido à restrição, os veículos foram retirados de Rio Branco. Em resposta, a empresa decidiu enviar outros ônibus para suprir a demanda na capital. “Falamos com a empresa para que não deixasse de cumprir os serviços e são 21 ônibus, 12 já passaram pela cidade de Cáceres, quase na divisa com Rondônia. A previsão de chegada em Rio Branco é na noite de hoje ou na manhã de terça-feira (23)”, declarou.

Assim que os veículos chegarem, Clendes disse que os ônibus passarão por vistoria, pintura e manutenção. “Eles substituirão os que foram para São Paulo e cobrirão as linhas em operação. Nossa preocupação é com os usuários que não têm nada a ver com o problema judicial da empresa”, comentou.

Devido à determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para a busca e apreensão de 16 ônibus da Ricco Transportes que operam em Rio Branco, a empresa optou por recolher os veículos em sua garagem no início do mês.

Segundo a Justiça paulista, desde fevereiro, a empresa deixou de pagar as parcelas do financiamento dos veículos. De acordo com o processo, a Ricco fez um empréstimo de mais de R$ 2,6 milhões e firmou um acordo com a Rotran, outra empresa do mesmo grupo, que se comprometeu a pagar 54 parcelas do empréstimo utilizado para a compra dos ônibus.

Contudo, as parcelas estão em atraso desde fevereiro deste ano. Com isso, a 38ª Vara Cível da Comarca de São Paulo acatou o pedido de liminar apresentado pelo banco que fez o empréstimo e enviou uma carta precatória à Comarca de Rio Branco para o prosseguimento do processo.