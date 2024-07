Requerimento que propõe investigação contra Ricco já tem três assinaturas na Câmara

O requerimento que propõe a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a empresa Ricco Transporte em Rio Branco já conta com três assinaturas na Câmara Municipal. A informação foi revelada pelo vereador Fábio Araújo (MDB) nesta terça-feira, 16.

Segundo o parlamentar, o documento já conta com as assinaturas dos vereadores Célio Gadelha (MDB), Elzinha Mendonça (PP) e a sua própria assinatura, totalizando três favoráveis.

O requerimento será protocolado esta semana e precisa de seis votos para a aprovação. Araújo disse que a investigação se faz necessária após a exposição de uma dívida contraída por uma empresa do grupo Ricco em Goiás com um banco de São Paulo, que resultou em um pedido de mandado de busca e apreensão de 16 ônibus que fazem parte do sistema de transporte público em Rio Branco.