Red Bull Bragantino vence Atlético-GO em partida com quatro gols no primeiro tempo

O Red Bull Bragantino venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 3, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada do Brasileirão. Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Lincoln, duas vezes, e Helinho marcaram os gols do Massa Bruta. Luiz Fernando fez o gol do Dragão. A etapa inicial do jogo ainda teve mais um gol dos visitantes que foi anulado após revisão do VAR.

OS GOLS

O primeiro tempo teve quatro gols. O primeiro saiu aos seis minutos. Helinho deu lindo passe para Eduardo Sasha, que cruzou na linha de fundo e Lincoln completou para o gol. Aos nove, o Atlético-GO teve um gol anulado pelo VAR. Aos 19, Sasha deu assistência para Helinho, que fez o segundo do Bragantino.

Aos 28, o Dragão diminuiu. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luiz Fernando, que mandou para o gol. Aos 44, Lincoln fez mais um. Após cruzamento rasteiro na área, o camisa 10 fez o terceiro do Massa Bruta.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Bragantino chega aos 22 pontos e sobe para a sétima colocação do Brasileiro. O Athletico-PR tem a mesma pontuação que o Massa Bruta, mas fica na sexta posição por ter melhor saldo de gols. O Atlético-GO, que acumula cinco jogos sem vitória no Brasileiro, segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 11 pontos.

•PRÓXIMA RODADA

No sábado, 6, o Bragantino visita o São Paulo, às 20h, no Morumbis. O Atlético-GO joga no domingo, 7, contra o Athletico-PR, às 18h30, no Antônio Accioly. Os jogos são válidos pela 15ª rodada.

• PÚBLICO E RENDA

•Público: 3.102 •Renda: R$ 85.730,00

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Logo aos seis minutos, o Bragantino abriu o placar. Helinho deu lindo passe para Eduardo Sasha, que cruzou na linha de fundo e Lincoln completou para o gol. O Atlético-GO se lançou ao ataque e, aos nove minutos, colocou a bola na rede com Alix Vinícius após cruzamento na área. Porém, o gol foi anulado pelo VAR. Aos 19, Sasha deu assistência para Helinho, que fez o segundo do Bragantino.

Aos 28, o Dragão diminuiu a diferença no placar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Luiz Fernando, que mandou para o gol. Aos 44, Lincoln fez mais um. Após cruzamento rasteiro na área, o camisa 10 fez o terceiro do Massa Bruta.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com dois gols de vantagem no placar, o Bragantino não diminuiu o ritmo no segundo tempo. O Massa Bruta seguiu intenso e chegando ao ataque com frequência. O Atlético-GO teve dificuldades para sair do campo de defesa e tentou, sem sucesso, contra-ataques. Na reta final da partida, o Braga passou a administrar o resultado. O Atlético-GO até se lançou mais ao ataque, mas esbarrou na marcação dos donos da casa.