RBTrans informa fechamento parcial de rotatória da AABB a partir de segunda-feira (15)

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) divulgou nota nesta sexta-feira (12), especialmente aos moradores e transeuntes da Estrada Dias Martins, Avenida Ceará e Rua Isaura Parente, localizadas no Bairro Estação Experimental, para informar que a partir da próxima segunda-feira (15), a rotatória da AABB será parcialmente interditada em razão da obra de implantação do Viaduto Mamed Bittar (veja os mapas no fim da matéria).

“Informamos que rotas alternativas foram criadas visando proporcionar maior segurança e fluidez no trânsito da área durante o período de execução da obra. Para que tudo ocorra de forma segura e que os benefícios alcancem a todos, solicitamos máxima atenção e respeito à sinalização de trânsito e às normas de circulação e conduta”, diz um trecho do comunicado.

A ordem de serviço para a construção de um novo viaduto na capital acreana na foi assinado no dia 3 de julho. Orçado em R$ 24 milhões, a obra está sendo construída na confluência das avenidas Ceará, Dias Martins e Isaura Parente, três importantes vias para a mobilidade na capital acreana e que apresentam grandes congestionamentos principalmente nos horários de pico.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, 14 mil veículos passam pela região diariamente e a construção vai diminuir o tempo de espera para travessia.

Veja mapa de rotas alternativas: