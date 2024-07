Quinta-feira sem chuvas, mas com tempo encoberto no Acre

Esta quinta-feira (4) começa com tempo encoberto em grande parte do Acre, com exceção das microrregiões Rio Branco, Brasiléia e na cidade de Sena Madureira. Durante a tarde e à noite, tempo encoberto em todo o estado e sem previsão de chuvas.

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, em Rio Branco, e a máxima prevista é de 35ºC, em Feijó. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%.

Para o mês de julho, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva acima da média na faixa norte da Região Norte. Em contrapartida, no sul da Região Norte, espera-se chuva próxima ou abaixo da média. A redução das chuvas nessa época é devido à persistência de massas de ar seco, diminuindo a umidade relativa do ar.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. (B61)