Quase 25 mil pessoas fazem concurso do Detran neste domingo

O concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) vai movimentar a capital acreana neste domingo,, 28. Afinal, são quase 25 mil inscritos que devem fazer as provas para a disputa de 91 vagas disponíveis.

O concurso é dividido em vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Sistema e de Trânsito, Assistente de Trânsito, Contador, Engenheiro Civil, Examinador de Trânsito e Pedagogo.

As remunerações, já com os benefícios variam entre R$ 7.015,71 e R$ 9.561,76.

A prova objetiva para os cargos de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo e engenheiro civil será realizada no período da manhã. A abertura dos portões será às 7h15 (horário local) e o fechamento às 8h (horário local).

Já a prova objetiva para os cargos de agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito será realizada no período da tarde. A abertura dos portões ocorrerá às 13h15 (horário local) e o fechamento às 14h (horário local).

Para realizar a prova, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, além de um documento oficial de identificação com foto (original e físico) e o Cartão de Informação do Candidato.

O início das provas em cada período está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso, observado o horário local, e terá a duração de 4 horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas..