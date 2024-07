Programa Opera Mama realiza cirurgias de reconstrução mamária para pacientes do Acre

O mutirão Opera Mama está trazendo alívio para muitas mulheres que enfrentaram o câncer de mama e agora buscam uma nova etapa em suas vidas. Promovido pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), o programa realizou duas novas cirurgias de reconstrução mamária nesta semana, em Rio Branco.

Lançado em 18 de junho deste ano, o Opera Mama foi idealizado para oferecer a reconstrução mamária com prótese a pacientes que, após vencerem a batalha contra o câncer, passaram por mastectomia e agora almejam recuperar a autoestima. Raimunda Lima da Silva, de 52 anos, foi uma das contempladas com a cirurgia nessa quinta-feira, 25.

Raimunda, que trabalhava na área de limpeza, descobriu o câncer de mama em 2017, após sentir dor e inchaço na região. Inicialmente, as mamografias não confirmaram o diagnóstico, e ela continuou sua vida até sofrer uma lesão, o que a levou a procurar ajuda médica. A ultrassonografia revelou um tumor avançado, iniciando sua luta contra o câncer.

Após um tratamento intensivo, passando por exames, ressonâncias, quimioterapia e três cirurgias, ela superou a doença, mas a cicatriz deixada pela mastectomia continuou impactando-a. “Mesmo a batalha tendo sido dura, a cura chegou em 2019. Receber a notícia de que eu poderia fazer a reconstrução da mama me deixou muito feliz. A sensação foi de ter nascido de novo”, revelou Raimunda.

A trajetória de Raimunda foi marcada por momentos de dor, mas também por uma fé inabalável. “Sei que Deus me deu minha saúde e que ele tem um grande propósito na minha vida. Nunca perdi minha fé, não tive medo, sabia que ficaria tudo bem”, compartilhou a sobrevivente.

Para ela, a cura vai além da saúde do corpo: o psicológico merece a mesma atenção. “Agradeço de coração aos médicos que trouxeram minha autoestima de volta. Sabemos que, para nós mulheres, essa é uma questão muito delicada. Que eles continuem fazendo um trabalho maravilhoso com as mulheres que perderam a mama por causa dessa doença. Sou muito grata à toda equipe”.

O programa conta com a dedicação de profissionais como David Anderson, mastologista que participa da iniciativa. “Estamos muito felizes com os resultados das duas cirurgias realizadas nesta semana. As pacientes ficaram muito satisfeitas e esperamos que esse programa traga benefícios para muitas mulheres. Nossa missão é não apenas reparar o corpo, mas também a autoestima e a confiança de cada paciente”, pontuou o médico.

Raimunda aproveitou para fazer um lembrete às mulheres que estejam em suspeita de câncer mamário, para que busquem acompanhamento médico o quanto antes. “Depois que você descobre essa doença, não pode se descuidar nunca mais. Tudo que você sente, já tem que correr pro hospital. Essa doença não brinca e pode afetar qualquer uma de nós. Por isso é importante se prevenir, examinar no primeiro indício”, aconselhou.

A Fundhacre, por meio do Opera Mama, busca atender às necessidades das mulheres que passaram por uma das experiências mais desafiadoras de suas vidas. A reconstrução mamária é um passo a mais no processo de tratamento de quem merece viver sua vida sem limitações, com saúde e bem-estar físico e emocional. Quem necessitar de reconstrução mamária pode agendar uma avaliação na Fundhacre e participar deste processo.