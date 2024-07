Prisão em flagrante por tráfico de drogas, suspeito de homicídio tentado é capturado pela Polícia Civil do Acre

Nesta segunda-feira, 23, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou uma operação significativa no combate ao crime organizado. A operação culminou na prisão em flagrante de M.L.A, conhecido pelo apelido de “Góes”, suspeito de participação em um homicídio na forma tentada e envolvimento com tráfico de drogas.

A ação policial teve início com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, na residência do suspeito. Os agentes, acompanhados do cartório IV, dirigiram-se ao endereço especificado no mandado. Ao chegar ao local, a equipe avistou Góes em frente a uma residência, a cerca de 15 metros do local alvo da busca. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou disfarçar colocando diversos pacotes em seu bolso e entrou rapidamente em uma residência.

Diante das evidências e da investigação em curso, a equipe da DHPP seguiu o suspeito até a residência e procedeu à abordagem. Durante a revista, foram encontrados em posse de Góes materiais entorpecentes e um telefone celular.

Após a descoberta do material ilícito, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Quando questionado sobre a residência na qual havia entrado, Góes informou que se mudou recentemente para o local devido a ameaças que vinha sofrendo em seu antigo endereço, onde o mandado de busca foi originalmente emitido.

A operação demonstra o empenho da Polícia Civil do Acre em combater o tráfico de drogas e outros crimes correlatos, garantindo a segurança e a ordem pública. A investigação sobre o envolvimento de Góes em homicídios continuará em andamento, enquanto ele permanece sob custódia aguardando os desdobramentos legais.

Fonte:Ascom/PCAC