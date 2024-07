Primeira Olimpíada pós-Covid tem patrocinadores animados; já os fãs, nem tanto

O amarronzado e outrora poluído Rio Sena, em Paris, não é o mais chamativo ou o mais glamoroso, especialmente em uma cidade cheia de marcos icônicos. Mas o banco norte-americano Chase espera que a hidrovia seja um showstopper.

Nas Olimpíadas de 2024, que começam oficialmente na próxima sexta-feira (26) na capital francesa, o banco, junto com a empresa de cartão de crédito Visa, está estreando um lounge flutuante exclusivamente para portadores de seu caro cartão Chase Sapphire Reserve.

Esta é apenas uma pequena parte do que as empresas estão fazendo em sua aquisição durante o espetáculo esportivo de duas semanas.

Espera-se que os organizadores de Paris 2024 arrecadem cerca de US$ 1,3 bilhão em receita de patrocínio de uma mistura de parceiros nacionais totalizando 60 empresas, como Accor e LVMH, e parceiros internacionais que vão da Coca-Cola aos relógios Omega.

Pela primeira vez, a Anheuser-Bush InBev é a patrocinadora de cerveja dos jogos olímpicos, com uma bebida sem álcool levando a tocha.

No lounge do Sapphire no Sena, os hóspedes serão presenteados com comida francesa requintada, entretenimento ao vivo incluindo DJs e bandas e uma vista única de Paris.

Tudo isso é feito para promover a exclusividade que o cartão oferece, e talvez sua tentativa mais luxuosa de expandir seu conceito de lounge chique, mais comumente visto em aeroportos.

Os jogos são “obviamente um grande momento cultural” com um público cativado, de acordo com Sam Palmer, gerente geral do Chase Sapphire, um popular cartão de crédito Visa que atrai gastadores de alto nível com vantagens sofisticadas, como o lounge, para compensar a taxa anual de US$ 550 (R$ 3080,05).

“Está muito alinhado com o que os membros do cartão Sapphire Reserve amam”, disse Palmer à CNN Internacional. “Se você pensar nas Olimpíadas, é sobre viagem, gastronomia, cultura, excitação e comunidade.”

Todas essas coisas se encontram a cada quatro anos nos Jogos Olímpicos, que reúnem milhões de fãs e milhares de atletas.

Paris, uma cidade conhecida por sua opulência, sedia este ano os primeiros jogos pós-Covid sem nenhuma restrição de público pela primeira vez em seis anos.

A LVMH, a marca de luxo francesa, supostamente gastou US$ 160 milhões para ser a primeira “parceira criativa” dos jogos, com o alcance de todas as suas marcas sendo visto por toda parte.

A Louis Vuitton projetou as bandejas nas quais as medalhas serão entregues, a fabricante de couro Berluti criou os uniformes dos atletas franceses nas cerimônias de abertura e champanhe Moët & Chandon estará fluindo em eventos e em um restaurante pop-up com o famoso chef Yannick Allen.

Viagem morna

Apesar da empolgação das empresas, são os fãs que estão, até agora, mais calados. Embora a cidade deva atrair 11,3 milhões de visitantes, espera-se que apenas 10% deles venham de fora da França, de acordo com o departamento de turismo da cidade.

Até mesmo hotéis e companhias aéreas, que muitas vezes lucram com os benefícios financeiros dos grandes eventos (como shows de Taylor Swift), estão, até agora, decepcionados com os jogos, com medo de multidões, turbulência política e preços altos afastando os visitantes.

A BlackTomato, uma empresa de viagens de luxo, viu seu número de reservas para Paris “diminuir um pouco” neste verão — diminuindo 15% em comparação a 2023 — mostrando que a empolgação em visitar a cidade diminuiu durante os jogos.

“Recebemos reservas significativas para Paris para aqueles que estão participando de eventos olímpicos, mas para aqueles que não estão participando dos jogos reais, tem havido alguma hesitação em viajar em um momento em que taxas mais altas e estadias mínimas abundam”, disse Carolyn Addison, chefe de produto da BlackTomato, à CNN Internacional.

Ela ressalta que os viajantes estão optando por outras partes da França, como Provença e Nice, em vez de Paris.

As taxas de ocupação nos hotéis de Paris estão em torno de 80%, de acordo com a CoStar, uma provedora global de dados de viagens, o que está bem abaixo dos quase 90% dos jogos de Londres 2012 e da impressionante taxa de ocupação de 94% da edição de 2016 no Rio de Janeiro.

A Accor, dona de diversas marcas de hotelaria, desde o econômico Ibis até o luxuoso Raffles, está longe de esgotar os ingressos de seus 200 hotéis na cidade.

A empresa disse à CNN que tem uma taxa de ocupação de 75% durante os jogos, com expectativa de que esses números subam para entre 80% e 85% quando eles começarem.

Outra métrica que mostra hesitação entre os viajantes são as reservas de voos: o número deve aumentar apenas 10% para os jogos, que vão de 26 de julho a 11 de agosto, de acordo com a empresa de viagens ForwardKeys.

Isso é bem abaixo do Rio, que viu um aumento de 115% nas reservas de voos.

Até mesmo os jogos de verão mais recentes, realizados em Tóquio em 2021 e que barraram espectadores nos eventos, registraram um aumento de 20%.

Jogos realizados fora de temporada, como os do Rio, durante o inverno no Hemisfério Sul, atraem mais visitantes do que jogos realizados quando o turismo já está a todo vapor, de acordo com um porta-voz da ForwardKeys.

Algumas das maiores companhias aéreas do mundo estão alertando sobre uma grande perda financeira. A Delta Air Lines, patrocinadora do Team USA, revelou que vai perder cerca de US$ 100 milhões por causa dos viajantes que pularam Paris.

A Air France, uma “parceira oficial” dos jogos, disse em um comunicado recente que o tráfego para a cidade está “ficando atrás de outras grandes cidades europeias” e está sofrendo um golpe de aproximadamente US$ 200 milhões no verão, com as pessoas optando por visitar ou fazer conexão em outro lugar.

Estreia nos jogos

Apesar dos jogos não serem um atrativo para alguns, milhões de pessoas ainda estão vindo e vivenciando o prazer de Paris em um dos eventos mais exclusivos do mundo — e este ano, os organizadores das Olimpíadas esperam que comprar ingressos seja menos doloroso do que no passado, já que esperam arrecadar US$ 1,5 bilhão em vendas.

A On Location, uma empresa de gerenciamento de eventos, agora tem a tarefa de vender ingressos e suítes de hospitalidade para visitantes em um único site.

O movimento é diferente dos jogos anteriores, quando vários revendedores autorizados em diferentes países vendiam ingressos e pacotes de viagem.

Há mais de 300 eventos em 32 esportes em várias cidades da França, e até mesmo um evento, o surfe, que será realizado a milhares de quilômetros de distância no território semiautônomo francês do Taiti.

Isso é confuso e complicado para os visitantes planejarem uma viagem, de acordo com Paul Caine, presidente da On Location.

“Com qualquer evento, é tipicamente muito direto porque eles são geralmente eventos de um local ou eventos de um dia, então é muito claro com um único tipo de esporte. Mas quando você chega às Olimpíadas, é uma oferta muito mais complexa”, ele disse à CNN Internacional.

“Esta é a oferta de hospitalidade mais ambiciosa que Paris organizou, o que significa que eles realmente queriam se expandir como uma cidade-sede para que as pessoas tivessem realmente a amplitude total do que Paris tem a oferecer”, disse Caine. “Realmente não é como o que você já viu em jogos antes.”

Os preços variam de cerca de US$ 175 (R$ 980,02) para assistir ao golfe, que inclui acesso ao lounge que serve comida fresca e bebidas alcoólicas, até o pacote de US$ 4.000 (R$ 22.400,40) que inclui uma visão privilegiada das cerimônias de abertura no Rio Sena.

Durante as duas semanas, o On Location está elaborando 210 menus diferentes e 3.815 pratos feitos por 80 chefs que têm um total de 23 estrelas Michelin.

A seleção de vinhos, que consiste em 10 opções, é toda francesa. E haverá muitos macarons — 200.000 para ser exato — e 3,5 toneladas de queijo fresco, além de 4,6 toneladas de frutas frescas.

Alguns eventos estão esgotados, mas ainda há vagas para muitos outros, como tênis em Roland Garros e esgrima no recém-reformado salão de exposições Grand Palais.

Caine disse que há uma “forte demanda” e os organizadores estão vendo uma “ampla gama” de visitantes de várias idades do mundo todo comprando os pacotes de luxo, incluindo famílias, viajantes individuais e empresas que buscam entreter seus melhores clientes.

“Essa é a beleza das Olimpíadas, não há um cliente definido. Há uma faixa muito ampla de clientes”, ele disse.

Momento cultural para as marcas

Além dos atletas, as Olimpíadas são uma vitrine para marcas que assinaram acordos multimilionários com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para se tornarem parceiras oficiais dos jogos e dos bilhões de espectadores que os assistem.

A cervejaria Anheuser-Busch InBev está escolhendo promover a Corona Cero, uma marca sem álcool que não é vendida nos Estados Unidos.

Corona Cero foi escolhida porque “esta é a marca mais global que temos na empresa, e esta é uma parceria global”, disse anteriormente o diretor de marketing da Anheuser-Busch InBev, Marcel Marcondes.

“Só faz sentido para nós irmos com a marca que temos o maior alcance globalmente.”

Nos EUA, os espectadores verão anúncios da Michelob Ultra, que é a “patrocinadora exclusiva de cerveja” para os atletas da Seleção dos EUA até 2028 e será a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles 2028.

Eventos chiques como esses são como a Sapphire “traz mais valor e eleva o estilo de vida e as coisas que importam para os membros do nosso cartão”, disse Palmer, do Chase, que não quis revelar o preço de todos os seus eventos.

“E, claro, também ajuda a divulgar nosso nome e atrair novos membros do cartão, certo?”