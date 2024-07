PRF apreende 9kg de folhas de coca e cigarros Point no Bujari

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou na noite dessa quinta-feira, 4, uma expressiva apreensão de mercadorias de procedência estrangeira sem desembaraço aduaneiro durante fiscalização de rotina no km 155 da BR-364, no município de Bujari/AC.

Durante a inspeção de um veículo, os agentes encontraram diversos volumes de mercadorias irregulares, incluindo uma caixa contendo 09 kg de folhas de coca e 2.000 maços de cigarros da marca POINT, sendo esta última mercadoria com introdução proibida em território nacional.

O condutor do veículo afirmou não ter conhecimento do conteúdo da carga, declarando apenas que transportava encomendas com destino ao município de Feijó.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal em Rio Branco. O volume de folhas de coca foi direcionado à Delegacia Especializada da Polícia Civil para as devidas providências. A ocorrência foi registrada como contrabando, e a investigação prossegue para identificar os responsáveis.

Fonte: NUCOM.PRF/AC