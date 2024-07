Presidente do COB sobre críticas a uniformes para Olimpíada: “Não é Paris Fashion Week”

O Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley deu uma resposta curiosa para rebater as críticas que os uniformes do Time Brasil vêm recebendo. Nesta quarta-feira (24), o dirigente disse que “Não é Paris Fashion Week, é Olimpíada”.

A declaração foi dada em uma conversa com jornalistas na base do Time Brasil, em Saint-Ouen, cidade próxima a Paris. De acordo com Paulo Wanderley, há também avaliações positivas, inclusive dos atletas.

Os uniformes do Time Brasil são alvos de críticas pesadas nas últimas semanas. A última celebridade a “cornetar” as peças desenhadas para os atletas foi Anitta.

“Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucos e boas pra seguir seu sonho”, disse a cantora.

Ainda durante o mesmo encontro com os jornalistas, o COB mostrou como é feita a montagem das malas de cada atleta. Mais uma vez, o Comitê explicou que a escolha por dar as malas apenas em Paris se deve a uma facilidade logística e tentativa de reduzir o risco de problemas como extravio e furtos em aeroportos.