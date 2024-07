Presbítero da Igreja Assembleia de Deus no Acre é afastado após vazamento de vídeo íntimo

Um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, em Rio Branco (AC), foi afastado na última semana após vazamento de um vídeo em que ele aparece mantendo relação sexual com outro homem.

No vídeo que circula em grupos de WhatsApp e chegou até a redação do ac24horas nesta quarta-feira (24), o presbítero aparece participando do momento íntimo como ativo, enquanto o outro homem o chama, em alguns momentos, de “pastor”. A câmera que fez a imagem não aparenta estar escondida.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o caso tomou conhecimento da direção da igreja na semana passada, quando o homem foi afastado das funções na igreja. A família dele está sendo apoiada pela Assembleia de Deus e o caso está sendo considerado como um pecado igual a outros, dos quais qualquer cristão está sujeito.