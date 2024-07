Prefeitura de Acrelândia é notificada após 5 anos sem pagar água

O presidente da Saneacre, José Bestene, notificou o prefeito de Acrelândia, Olavo Resende, o Olavinho Boiadeiro, sobre uma dívida que soma mais de R$ 20 mil reais de contas atrasadas de água do município.

Conforme o documento que o ac24horas teve acesso, a dívida é referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro do ano passado. Na Escola Infantil Rita Bocalom, por exemplo, a dívida é de quase R$ 10 mil. Em outra escola, chamada de Novo Horizonte, o valor da dívida é de mais de R$ 5 mil. Já em uma creche, o débito é de R$ 6,2 mil. A própria sede da prefeitura também não paga água e deve à Saneacre quase R$ 3 mil.

No ofício enviado ao prefeito, a Saneacre declara que, se o débito não for pago, vai acionar a prefeitura judicialmente. “Ressaltamos que, caso não ocorra a devida regularização dos débitos, serão tomadas as ações cabíveis de forma judicial, podendo resultar em possíveis sanções administrativas para o município”, escreveu o presidente da autarquia.

O documento foi recebido no gabinete do prefeito de Acrelândia no último dia 3 de julho. A reportagem não conseguiu contato com a administração do município do interior. O espaço segue à disposição, caso a gestão queira se manifestar.

Veja abaixo o documento enviado pela Saneacre.