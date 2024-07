Por que a Seleção masculina de futebol não participa da Olimpíada de Paris?

Na expectativa pelo início de Paris 2024, o Brasil terá um desfalque de peso nesta Olimpíada: a ausência da Seleção masculina de futebol.

Nas últimas duas Olimpíadas, o Brasil conquistou a medalha de ouro nesta modalidade. Em Tóquio, a vitória sobre a Espanha veio na prorrogação. Cinco anos antes, na Rio 2016, a medalha dourada veio após uma vitória sobre a Alemanha em pleno Maracanã lotado.

Seleção fora de Paris após fiasco

A vaga deste ano escapou após a Seleção Brasileira não alcançar uma das duas vaga no Pré-Olímpico, realizado em fevereiro na Venezuela. O Brasil era um dos favoritos, já que contava com nomes de destaque, como Endrick, do Real Madrid.

O Brasil fechou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 9 pontos, após três vitórias e uma derrota. No quadrangular final, foram duas derrotas por 1 a 0, para Paraguai e Argentina, e uma vitória por 3 a 2 sobre os venezuelanos.

Com os resultados, a Seleção comandada por Ramon Menezes fechou a fase final na terceira posição. Paraguaios e argentinos conseguiram o direito de representar a América do Sul no futebol masculino em Paris.

Quantas vezes o Brasil ficou fora de uma Olimpíada?

Desde a primeira participação em uma edição de Jogos Olímpicos, em Helsinque 1952, a Seleção masculina de futebol ficou fora da Olimpíada cinco vezes.

Além de Paris, as ausências do futebol masculino brasileiro foram nos Jogos de Melbourne (1956), Moscou (1980), Barcelona (1992) e Atenas (2004).

Seleções masculinas classificadas para Paris 2024

Argentina

Egito

Espanha

Estados Unidos

França

Guiné

Iraque

Israel

Japão

Mali

Marrocos

Nova Zelândia

Paraguai

República Dominicana

Ucrânia

Uzbequistão