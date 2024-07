Policiais do Acre são investigados por participação em conflito de terras no Amazonas; MP apura

A Promotoria de Justiça Especializada do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento administrativo para apurar a participação de policiais do estado em conflitos de terras na Comunidade Marielle Franco, na cidade de Lábrea, no sul do Amazonas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp-AC) disse que não houve envolvimento direto de policiais do estado.