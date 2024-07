Polícia Militar prende trio por tráfico de drogas no Montanhês

Uma guarnição da Companhia Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC prendeu, na noite dessa terça (23), três homens em flagrante por tráfico de drogas no bairro Montanhês, em Rio Branco (AC).

A ação ocorreu após um motociclista abordar a equipe e relatar ter ouvido dois indivíduos planejando uma entrega de drogas na região da parte alta da cidade.

Com base nas informações fornecidas pelo motociclista, a equipe iniciou patrulhamento na área e localizou o veículo suspeito. Os policiais observaram dois homens descendo do veículo com uma sacola, que foi entregue a um terceiro indivíduo. Quando percebeu a aproximação da guarnição, um deles tentou fugir, entrando em um quarteirão e descartando uma sacola com aproximadamente 2 kg de cocaína. Durante a tentativa de fuga por cima de um muro, ele caiu em cima de uma pia e se lesionou.

Os policiais entraram no local e encontraram mais um tijolo da mesma droga. Continuando as buscas, foram localizados três celulares, uma quantia de quase 2 mil reais e um caderno com anotações sobre dívidas e pagamentos relacionados ao tráfico. Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos três homens, e o veículo foi apreendido. O trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.