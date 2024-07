Polícia Militar captura foragido da justiça em Xapuri

Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na captura de um foragido da justiça no domingo, 28, bairro Sibéria, em Xapuri.

Os militares receberam informações que o foragido da justiça estava em uma oficina, no bairro Sibéria, e se deslocaram ao endereço, no local junto a uma equipe de polícia civil realizaram um cerco e fizeram a captura do homem que estava foragido a aproximadamente quatro anos pelo crime de homicídio.

Os agentes de segurança pública conduziram o indivíduo à delegacia do município para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC