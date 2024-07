Polícia Civil prende três suspeitos de roubo e recupera objetos em Senador Guiomard

No último fim de semana, a Polícia Civil do Estado Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, realizou uma importante operação que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de praticarem um roubo na região. Os mandados de prisão, expedidos pela Vara Criminal de Senador Guiomard, foram cumpridos em desfavor de C. R. N., de 47 anos, G.D. N. O., de 25 anos, e A. O. de L., de 18 anos.

Os suspeitos são acusados de participação em um crime de roubo, ocorrido com o uso de arma de fogo. Durante a ação policial, parte dos objetos roubados foi recuperada, e serão restituido às vítimas.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde permanecerão à disposição da justiça até a realização da audiência de custódia. A operação evidencia o empenho da Polícia Civil em garantir a segurança e a justiça na região.

Fonte: Ascom/PCAC