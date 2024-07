Polícia Civil do Acre promove ação de saúde integral na delegacia do município do Bujari

Visando o bem-estar e o acolhimento dos profissionais que atuam na delegacia do Bujari, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Qualidade de Vida (Qualivida), realizou nesta terça-feira, 16, uma série de serviços voltados para o cuidado integral da saúde física e mental de cerca de 20 pessoas entre operadores de segurança e equipe de apoio.

O evento, promovido pela PCAC, ofereceu uma gama de serviços essenciais, incluindo atendimento psicoterápico para lidar com questões emocionais que possam afetar os profissionais em seu trabalho diário. Além disso, uma série de vacinas foram disponibilizadas, abrangendo influenza, hepatite B, covid-19, febre amarela e antitetânica, ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Bujari.

O coordenador do núcleo, Valcleir Carvalho, enfatizou a importância do programa ir até onde os policiais estão. “É de suma importância levar esses atendimentos até o interior, garantindo assim que nossos profissionais tenham acesso ao cuidado de que precisam, onde quer que estejam. Essa iniciativa, que visa priorizar a saúde física, mental e pessoal dos nossos policiais civis, é uma demonstração do compromisso da Polícia Civil com o bem-estar de nossa instituição. Estamos comprometidos em continuar expandindo nosso alcance e proporcionando um apoio abrangente a todos os membros da Polícia Civil do Acre”, destacou Carvalho.

A ação reflete um esforço da PCAC em garantir que seus profissionais estejam bem cuidados, valorizados e preparados para desempenhar suas funções com a máxima eficácia e segurança.