Philippe Coutinho é relacionado para jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Com novidades, o Vasco divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados para o duelo contra o Atlético-MG. As equipes vão a campo neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida em questão, o técnico Rafael Paiva poderá contar pela primeira vez com o meio-campista Philippe Coutinho e com o atacante Alex Teixeira. Ambos estão aptos para estrear com a camisa Cruzmaltina.

Outro destaque da lista é a ausência do francês Dimitri Payet. De acordo com o clube, o meia está em fase final de aprimoramento físico após ter tratar lesão na coxa direita.

O zagueiro João Victor também desfalque confirmado. O defensor está em fase de transição e é acompanhado pela fisioterapia do clube.

O Vasco deverá ter o seguinte time titular: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes; Adson, David e Vegetti.

Relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Keiller e Pablo

Zagueiros: Léo e Maicon

Laterais: Puma Rodríguez, Rojas, Paulo Henrique, Lucas Piton e Victor Luis

Meio-campistas: Coutinho, Hugo Moura, JP, Mateus Carvalho, Praxedes, Sforza e Zé Gabriel

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Emerson Rodríguez, David, GB, Rossi e Vegetti

Na tabela

O Vasco inicia a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª posição da tabela de classificação. O time carioca somou 23 pontos em 17 jogos disputados.

Do outro lado, o Atlético-MG está em 11º lugar com 22 pontos em 16 partidas.

Onde assistir a Atlético-MG x Vasco pelo Brasileirão

TV: Globo (para RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere

Globo (para RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere Tempo real: CNN Esportes