Avião utilizado para transporte de drogas no Amazonas é interceptado pela Polícia Federal

Um avião utilizado para transporte de entorpecentes no Amazonas foi interceptado em território brasileiro. A ação conjunta foi comandada pela Polícia Federal, Força Aérea Brasileira, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil.

O monomotor suspeito, de modelo CESSNA 172N, pousou em uma pista clandestina localizada em uma área de selva. Após o pouso, os indivíduos que estavam a bordo atearam fogo na aeronave e empreenderam fuga na mata no domingo (28).

Segundo a PF informou nesta segunda-feira (29), os agentes se deslocaram pelo local com o apoio do Esquadrão de Helicóptero da FAB. No terreno, o avião foi encontrado queimado.

Ainda no local, os agentes encontraram um acampamento com materiais entorpecentes, como três sacos de drogas, que continham 90 tablets, sendo 60 de pasta base e 30 de Clorídrico de Cocaína.