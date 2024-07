Pedro, do Flamengo, reage à notícia de ser o maior artilheiro do mundo em 2024

Com 28 gols em 38 jogos oficiais, Pedro é, neste momento, o maior artilheiro do futebol mundial em 2024. O camisa 9 do Flamengo reagiu ao receber essa informação ao vivo, durante participação no “Resenha do Jogo” da FlaTV, mas reforçou a importância dos objetivos coletivos na temporada rubro-negra.

“Para mim é gratificante. Fico muito feliz de ver esses números, o quanto têm sido bom. Só vale a pena quando estivermos com o troféu no fim do ano. Fico feliz de ter um ano desse, espero continuar até o fim do ano, para aumentar esses números e os títulos com o Flamengo”, afirmou Pedro nesta segunda (29).

Com a artilharia de Pedro, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (28), ao vencer o Atlético-GO por 2 a 0.

Os 28 gols em 2024 já aproximam Pedro de seu ano mais goleador na carreira. Em 2023, foram 35 gols em 61 partidas. O camisa 9 respondeu se trabalha com alguma meta nesta temporada.

“Minha meta é pensar no próximo jogo. Não penso muito nos números. A gente acompanha, sabe que, individualmente, são números bons, e tudo isso graças ao coletivo do Flamengo. Me preocupo com o próximo jogo, com as vitórias. Tenho essa clareza. Feliz pelo momento, por cada jogo e cada gol, mas sempre buscando evolução. Não podemos estar satisfeitos ou relaxados. Cada jogo é um novo desafio”, respondeu.

Agora, o Flamengo passa a focar na Copa do Brasil. Na quarta (31), abre as oitavas de final contra o Palmeiras, no Maracanã.

No mês de agosto, o time de Tite também disputa as oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Bolívar, da Bolívia.

“Vai ser um duelo difícil. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão. Sabemos da qualidade do adversário, vamos ver o que o professor vai trabalhar nesses dois dias para conquistar nossa vitória dentro de casa”, concluiu o camisa 9 do Flamengo.