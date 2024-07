Polícia Civil prende homem acusado de lesão corporal e violência psicológica praticado contra sua ex

Na manhã desta quarta-feira, 18 de julho, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia de Feijó, executou um mandado de prisão contra um homem acusado de lesão corporal, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva de urgência contra sua ex-companheira.

De acordo com a investigação, o acusado se separou da vítima em setembro do ano passado. Desde então, ele passou a perseguir a mulher e ameaçá-la de morte, enviando até mesmo áudios intimidatórios. Diante da gravidade das ameaças e da contínua perseguição, o delegado Marcílio Laurentino representou pela prisão do investigado.

Após a representação do delegado, o mandado de prisão foi expedido e cumprido na data de hoje. A ação é um passo importante na proteção das vítimas de violência doméstica e no combate à impunidade em casos de agressão e perseguição.

O caso ressalta a importância das medidas protetivas e da ação rápida das autoridades para garantir a segurança das vítimas e a aplicação da justiça. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso em proteger a população e combater a violência contra a mulher.

Fonte: Ascom/PCAC