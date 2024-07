Pastor que caiu de ponte tem 7 costelas quebradas; mulher faz cirurgia na coluna

O pastor João da Cruz, da Assembleia de Deus, que ficou em estado grave depois que um carro ocupado por ele e outras 4 pessoas ter sido empurrado por um ônibus para fora de uma ponte em um ramal na Estrada do Quixadá, continua em estado grave.

De acordo com as informações dadas a reportagem, João da Cruz continua entubado em UTI no Pronto-Socorro, com edema pulmonar, fazendo retirada de líquidos através de drenos, com fratura em 4 costelas do lado direito e 3 costelas do lado esquerdo, fratura de clavícula, fratura de escápula. Seu estado de saúde é considerado grave.

Já a missionária Samya Soraya, que também estava no mesmo veículo que o pastor João da Cruz, passou por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira (9) para reparo na vértebra T12, que foi fraturada durante o acidente. De acordo com familiares, Samya não tem movimento nas pernas mesmo após a cirurgia. A operação foi considerada um sucesso, mas o resultado só pode ser avaliado por completo nos próximos dias.