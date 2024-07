Parte do calçadão do Mercado Velho é interditado devido a erosão

A Defesa Civil do Acre interditou parte do calçadão do Mercado Velho em Rio Branco na sexta-feira, 12 de julho, devido à erosão que ocorre na região.

Essa medida foi tomada após a interdição da passarela Joaquim Macedo, que já havia sido fechada no final de junho devido à oscilação do nível do Rio Acre. A passarela Joaquim Macedo já havia sido fechada em junho.

Com a interdição, um estudo técnico será realizado para iniciar o processo de recuperação. O trecho interditado possui 270 metros, e o estado também planeja declarar situação de emergência para agilizar os reparos.

O coordenador da Defesa Civil, Carlos Batista, afirmou que a prioridade é contratar empresas especializadas em geotecnia e engenharia de estruturas para inspecionar detalhadamente o local e encontrar soluções adequadas. “remos decretar situação de emergência para dar celeridade na contratação de empresas especializadas com geotécnicos e engenheiros de estruturas, para que seja feito um trabalho de inspeção mais minucioso e as devidas soluções”, informou o coordenador Carlos Batista.