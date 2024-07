“Nos próximos 4 anos o Acre deverá atingir marca de R$ 1 bi em exportações”, diz Jorge Viana

O fato do Acre exportar nos 6 primeiros de 2024, US$ 48,6 milhões, mais do que todo o ano de 2023, US$ 45,8 milhões, é um sinal que o Estado caminha no rumo certo do desenvolvimento com a união de governos, empresários e produtores. Esse é o entendimento do presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, que defendeu em relato ao ac24horas uma previsão animadora para os próximos anos. “Em 3 ou 4 anos o nosso Acre poderá atingir a marca de R$ 1 bilhão em exportações. Todo mundo ganha. Mais emprego, renda e oportunidade para a nossa gente, para nossa força de trabalho”, frisou.

Parte dessa abertura de mercado do Acre tem grande ligação com pelo menos 10 encontros empresariais que a Apex promoveu em vários países da Europa, Ásia, África, Américas do Sul e Central a pedido do presidente Luis Inácio Lula da Silva, que tem trazido não só bons resultados para o Acre, mas também para o Brasil. As exportações brasileiras bateram recorde no ano passado com saldo de 100 bilhões de dólares e no primeiro semestre de 2024, alcançando US$ 167,6 bilhões de exportações , segundo dados divulgados nesta quinta-feira (4) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). O superávit comercial brasileiro chega a US$ 42,3 bilhões até junho. As novas previsões para o fechamento do ano de 2024 apontam para novo recorde anual das exportações: US$ 345,4 bilhões, o que representa crescimento de 1,7% em relação a 2023. Já para o Acre, a estimativa é que o Estado atinja marca de US$ 100 milhões, cerca de meio de bilhão reais, um recorde.

Apesar de acreditar que o Acre deixou de ter um projeto com modelo de desenvolvimento sustentável, Viana enfatiza que tem procurador ajudar no cargo que ocupa no governo federal. “Acho que o Acre deixou de ter um projeto com modelo de desenvolvimento sustentável, perdeu protagonismo no cenário nacional, com piora nos indicadores sociais e econômicos. Mas, o presidente Lula está salvando governos e prefeituras com suas políticas de investimentos”, salientou.

Viana acredita que o Acre tem excelentes modelos de indústrias que devem ganhar ainda mais o gosto da população mundial nos próximos anos e cita como exemplo o Nosso Frigorifico, que exporta a proteína bovina de ótima qualidade, a Acreaves, que vende a proteína do frango, e a Dom Porquito, que negocia a proteína suina. Essas empresas juntos com a Cooperacre, que exporta produtos oriundos do extrativismo, devem ser os grandes líderes das exportações nos próximos anos junto com soja e milho.

Essas empresas do participaram de encontros empresárias, foram mais de 4 mil empresários que nós da Apex levamos para esses encontros, 12 no governo Lula. O próximo será no Chile. Isso somado com uma proposta nossa de valorizar mais a Amazônia e nordeste que são as regiões que exportavam menos, a gente criou um programa Exporta Amazônia, isso começou a ser refletido em estados como o Acre, nós levamos um pessoal da Acreaves, Dom Porquito, da Cooperacre e de outros seguimentos para seis encontros internacionais para abertura de mercado e ampliação do comércio. A Dom Porquito, por exemplo, vai ter que virar uma empresa 4 vezes maior, a Acreaves vai ter que dobrar de tamanho. O Nosso Frigorifico agora está fazendo um investimento de RR 20 milhões em construção pra atender a demanda das exportações, investimento na ampliação e modernização da sala de desossa passando de 15 mil peças desossados por dia para 50 mil”, explicou.

O chefe da Apex enfatiza que um programa em parceria com o BNDES deve ajudar a financiar empresas do Acre para a exportação e citou o exemplo das indústrias acreanas. Aacreaves está abatendo mais de 20 mil frangos por dia, então com o apoio do projeto de financiamento de exportação, passem a abater 35 mil frangos por dia, com isso tem que ter mais agricultores. A Dom Porquito abatia 100 porcos dos integrados de Brasileia por dia, mas vai ter que aumentar para 300. Atualmente eles abatem no total 300 por dia. Então a meta a se chegar a mil porcos por dia e isso é algo extraordinário”, revelou.

Jorge enfatiza que esses números só são possíveis graças a chegada do presidente Lula ao comando do Palácio do Planalto que trouxe a “diplomacia presidência”, tida como essencial para um relacionamento comercial com outras nações. “Tem o Lula, tem o Ministro Fávaro no MAPA, tem o Ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin que ajudam muito nesse trabalho. Essa movimentação está fazendo crescer o comércio do Brasil no mundo e os números estão vindo positivo mesmo com a queda do preço dos produtos principais do agronegócio, preço da Soja, milho caíram no mercado internacional e isso deveria se comportar como resultado negativo, mas ao contrário, as exposições seguem crescendo e aumentou graças ao aumento do volume das exportações. Brasil passou a ser exportador de petróleo, muito importante com o pré-Sal, então isso tem se refletido positivamente nos números do comércio exterior”, destaca.

Os estados que mais tiveram crescimento no 1° semestre deste ano em exportações foram Rio Grande do Norte, que registrou US$ 484 milhões, 83% a mais que ano passado, e o Acre,m que teve um crescimento de 75%. A maioria dos estados teve desempenhos negativos em relação ao mesmo período do ano passado.

“Os dados da Apex mostram que o Acre, do norte, e o Rio Grande do Norte, do nordeste, foram os que mais cresceram as exportações do ano passado pra cá comparado o 1° semestre pra agora. Já por região a norte cresceu um pouco mais. A Soja em 2022 exportou US$ 14 milhões de dólares, em 2023 as exportações foram de US$ 19 milhões de dólares, 30% mais ou menos de crescimento somente no Acre”, relatou.

Os dados da Apex revelam que o Acre exportou em 2022 US$ 1,5 milhões de dólares em carne bovina e em 2023 registrou US$ 5,5 milhões de dólares, crescimento de mais de 250%. Já a castanha R$ 2,1 milhões em 2022 e em 2023 foram exportados R$ 11 milhões. Já em 2024 já foi exportado R$ 8 milhões. A previsão é que chegue a R$ 19 milhões de vendas para o exterior.

Sobre a quantidade da produção, a Acreaves produziu em toneladas em 2022 10,5 mil toneladas de frangos. Em 2023 a produção bateu as 12,6 mil e em 2024 a previsão é de passar 13 mil toneladas.

A Dom Porquito produziu em 2022 7,2 mil toneladas em 2022 e em 2023 9,2 mil toneladas. Já em 2024 a previsão é de 11,1 mil toneladas. A Dom Porquito exportou, em 2022, R$ 8,8 milhões e em 2023 foi exportado 30,8 milhões. Em 7 meses de 2024, R$ 50 milhões já foram exportados. A previsão da Dom Porquito de exportação em 2024 é de R$ 110 milhões. “Um dos produtos mais importantes das exportações desse ano deve ser a carne suína. Eles estão exportando Hong Kong, República Dominicana, Uruguai, Haiti, Peru, Bolívia, Filipinas, Moçambique e habilitando para Chile, Japão e México”, explica Viana.

Para o Acre e o restante do país ampliar ainda mais o leque de exportações, a Apex e o Sebrae devem assinar um convênio nos próximos dias no valor de R$ 160 milhões, onde as instituições deverão qualificar e apoiar os pequenos, médios e grandes empreendedores e dar condições para eles alavancarem negócios de comércio exterior.

A parceria vai resultar na realização do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) para empreendimentos que desejam ampliar suas vendas e trabalhar com exportação em todos os Estados.