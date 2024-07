No último minuto, Inglaterra vira sobre Holanda e vai à final da Eurocopa

Em sua melhor exibição na Eurocopa, até agora, a Inglaterra venceu a Holanda por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (10), e fará a final do torneio pela segunda edição consecutiva. A adversária será a Espanha.

O gol da classificação inglesa foi marcada por Ollie Watkins, aos 44 minutos do segundo tempo, numa belíssima finalização cruzada. Pouco antes, ele havia entrado no lugar do artilheiro Harry Kane.

Gols antes dos 20 minutos

No Signal Iduna Park, em Dortmund, a Holanda abriu o placar logo aos 7 minutos do jogo, com o jovem Xavi Simons, que roubou a bola de Declan Rice e acertou uma bomba de fora da área, sem chances para Pickford.

Os ingleses empataram dez minutos depois, quando Harry Kane sofreu e converteu pênalti convertido por Dumfries.

Na segunda etapa, a Inglaterra chegou a marcar um gol com Saka, mas a arbitragem marcou impedimento na origem do lance.

Do Aston Villa para herói nacional

Até que Watkins recebeu de Cole Palmer, girou sobre De Ligt e finalizou no cantinho, sem chances para Verbruggen. Ele marcou seu quarto gol em 14 partidas pelo English Team e virou herói nacional.

A decisão entre Espanha e Inglaterra será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.