No Acre, idosa de 73 anos se forma no CEJA: “quero fazer faculdade”

A história de dona Eliete Cruz, 73 anos, é muito parecida com a de tantas mulheres acreanas. Muito nova, teve que largar os estudos para cuidar dos seis filhos e se dedicar a família. Apesar de muitos anos longe da escola, nunca se conformou.

“Eu casei e parei de estudar, mas sentia muita vontade de voltar para sala de aula, de estudar, não me sinto velha para nada”, diz Eliete.

A idosa é mãe do fotógrafo Daniel Cruz. Ele conta que a mãe não é “fácil”. “Esse estudo virou uma terapia para a minha mãe. Ela não aceita que eu vá deixá-la no CEJA. Diariamente pega o ônibus e vai sozinha”, conta.

Dona Eliete se formou nesta quarta-feira, 10, e manda um recado para os jovens. “Eu pego o ônibus todo dia cedinho, sou muito bem acolhida no CEJA e digo para os jovens, não desistam de estudar. É sempre tempo de estudar”, explica.

Falando em tempo, se engana quem pensa que Eliete está satisfeito com o diploma do ensino médio. O objetivo agora é a faculdade. “Não tenho palavras para definir o sentimento de ter c colado grau. Não vou parar, meu objetivo agora é fazer a faculdade de Artes Cênicas”, conta.

Veja o vídeo da colação de dona Eliete: