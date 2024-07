Neymar publica foto ao lado de Biancardi e Mavie após assumir terceira filha

Neymar publicou uma foto nas redes sociais, nesta terça-feira (23), uma foto ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha do casal, Mavie. O jogador, que retornou para a Arábia Saudita, compartilhou o registro do momento com a família em uma piscina.

A publicação foi feita após o camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ter assumido a paternidade de Helena na última sexta-feira (19).

Na imagem compartilhada pelo atleta, ele aparece com a pequena Mavie no colo, acompanhado por Bruna Biancardi. Na legenda, o craque deixou um emoji de coração e marcou a companheira.

A influenciadora republicou a imagem no próprio Instagram e escreveu: “Nós”.

Na última sexta-feira, o atleta assumiu Helena, sua terceira filha. A caçula do jogador é fruto do relacionamento casual entre Neymar e a modelo Amanda Kimberlly. Apesar de Helena ter nascido no dia 3 de julho, a paternidade só foi confirmada publicamente na última semana.

Bruna e Neymar passaram um tempo separados após o nascimento de Mavie, já que o jogador teria traído Biancardi. No entanto, ambos foram flagrados juntos durante um show de Thiaguinho, em São Paulo, no dia 6 de julho. Desde então, o casal vem compartilhando fotos e declarações românticas nas redes sociais.