Multidão comparece à convenção que confirma Zequinha à reeleição pelo PP em Cruzeiro do Sul

O Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, com quase 27 mil metros quadrados, ficou lotado na noite desse sábado, 27, na convenção do Progressistas (PP), que oficializou Zequinha Lima como candidato à reeleição para prefeito de Cruzeiro do Sul e Delcimar Leite (Republicanos) como vice.

Houve um início de engarrafamento no acesso ao espaço esportivo. Os milhares de filiados e simpatizantes dos 10 partidos que compõem a aliança política foram ao local com faixas, cartazes, gritos de guerra, fogos e bandeiras.

PSDB, PDT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança, Cidadania, Podemos, Solidariedade e PL, reafirmaram a chapa majoritária do PP/PL para disputar a eleição em outubro. Juntos, os partidos apresentaram 90 candidatos a vereador.

Zequinha destacou a importância da união representada no palanque. “Esta é a maior convenção já realizada em Cruzeiro do Sul. É um momento de confirmação e união porque ninguém faz nada só. Nós fizemos muita coisa, mas há muito a fazer por Cruzeiro do Sul. Vamos resolver muitos problemas ainda e eu tenho aliados para isso, como o senador Márcio Bittar. Ele foi grande e está conosco agora, além de todo esse time que está aqui. Nós temos muito asfalto para fazer, tocar as obras e muitas que estavam abandonadas, como esse Complexo aqui onde nós estamos, que eu conclui. Hoje é um dos lugares mais frequentados da cidade. Temos muita coisa para arrumar, para avançar. Esperamos merecer mais quatro anos de mandato para Cruzeiro do Sul seguir crescendo. Vamos continuar trabalhando com transparência e responsabilidade, sempre ouvindo a população e buscando soluções para nossos desafios”, enfatizou Zequinha.

O senador Márcio Bittar, que anteriormente apoiava a candidatura de Jéssica Sales, explicou sua decisão de se juntar ao palanque de Zequinha Lima. “Não troquei de lado, meu lado é este aqui”, afirmou Bittar, destacando seu alinhamento e o de Zequinha, com o presidente Bolsonaro. Ele expressou confiança na liderança de Zequinha Lima e destacou o apoio entusiástico da população e dos aliados. “Este é o meu lugar e estaremos juntos em 2026 com Bolsonaro ou quem ele indicar. Essa aliança PP e PL não é só para esse momento. Ela Chegará a 2026”, projetou o senador.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Estadual Luís Gonzaga, afirmou que Zequinha soube criar pontes ao longo de seu mandato. “Zequinha soube criar pontes e tem muitas pessoas o apoiando, incluindo deputados federais, estaduais e dois senadores, além do governador e a vice. Isso faz muita diferença para o município e a população”.

Já o deputado federal Ulysses destacou a eficiência na gestão dos recursos públicos: “Nós já enviamos praticamente mais de 20 milhões para Cruzeiro do Sul, e Zequinha tem executado esses recursos com eficiência e seriedade”, reconheceu.

Zezinho Barbary, deputado federal, destacou o compromisso em continuar contribuindo para a cidade: “Zequinha é um parceiro. Ele já está executando os recursos que disponibilizamos. Cruzeiro só tem a ganhar com a continuidade do trabalho dele”, enfatizou.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães ressaltou a unidade em torno do desenvolvimento de Cruzeiro do Sul: “Zequinha reuniu uma ampla aliança em torno daquilo que nos une e o que nos unifica é o compromisso com o progresso e o bem-estar da nossa gente”.

O deputado estadual Nicolau Jr. reforçou o compromisso com Cruzeiro do Sul: “Assim como Zequinha, eu nunca abandonei Cruzeiro do Sul ou o Acre.”

O governador Gladson Cameli destacou o compromisso especial com sua terra natal: “A responsabilidade triplica. Zequinha merece, sim, o nosso respeito e o reconhecimento de um trabalho feito, para ser reconduzido ao cargo de prefeito novamente. Já estou e estarei nesta campanha de reeleição de Zequinha. Peço que nos ajudem a seguir com esse trabalho que está dando certo. Preciso que vocês reelejam Zequinha. Peçam votos. Nós temos muitas coisas para fazer juntos, como o investimento de R$ 30 milhões nos ramais, fazer casas populares. Com todos juntos a gente melhora cada vez mais Cruzeiro do Sul”, conclamou.

A vice-governadora Mailza Assis parabenizou a escolha de uma mulher, Delcimar Leite, como sua vice. “Zequinha tem que continuar o trabalho porque ele tem feito a boa política e está de parabéns por ter escolhido uma mulher como sua vice”.

Delcimar Leite, candidata a vice-prefeita, destacou seu papel em representar as mulheres e a importância da presença feminina na política. Ela afirmou: “Estou representando as mulheres nessa chapa e é um prazer dar voz à mulher e à família.” Com 17 anos de experiência política ao lado de seu esposo, o deputado Clodoaldo Rodrigues, Delcimar se sente preparada para o desafio.

Roberto Duarte, do Republicanos, expressou seu apoio à reeleição de Zequinha Lima, destacando a importância de continuar o trabalho já iniciado. Ele afirmou: “Estamos empenhados nesta luta pela reeleição, convencendo a população de que o melhor caminho para Cruzeiro do Sul é seguir com este projeto que tem trazido prosperidade”, concluiu.