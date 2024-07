Mulher fica ferida ao atropelar capivara na estrada de Porto Acre

Na noite desta segunda-feira (22), um acidente envolvendo uma motocicleta e um animal silvestre aconteceu no km 01 da estrada AC-10, também conhecida como estrada de Porto Acre. A vítima, Rosa Paulino Cesário, de 60 anos, foi socorrida com suspeita de fraturas e várias escoriações pelo corpo.

De acordo com informações repassadas, Rosa trafegava pela estrada quando uma capivara atravessou repentinamente em frente à sua motocicleta, impossibilitando que ela evitasse o atropelamento. O impacto fez com que Rosa perdesse o controle e caísse no solo.

Populares que presenciaram o acidente rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de suporte básico 08 ao local. Rosa foi estabilizada pelos paramédicos e encaminhada ao Pronto Socorro.

Rosa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação no com suspeita de fraturas nas costelas. Apesar das lesões e das escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.

Após o acidente, a motocicleta foi retirada do local pelos próprios populares.