Mega-Sena acumulada sorteia R$ 100 milhões nesta terça; quanto rendem na poupança?

A Mega-Sena acumulou mais uma vez no último sábado (27) e, com isso, o prêmio da faixa principal acumulou para R$ 100 milhões, segundo estimativa da Caixa. A bolada será sorteada na terça-feira (30).

O valor não chega ao montante obtido pelo sortudo de Manaus que levou, sozinho, um prêmio de quase R$ 250 milhões da +Milionária. No entanto, é suficiente para garantir uma renda confortável para o resto da vida, se aplicado corretamente.

Veja abaixo quanto R$ 100 milhões podem entregar de retornos investidos em instrumentos de renda fixa, em aplicações que vão da poupança aos CDBs.

Quanto rendem R$ 100 milhões na poupança

Um dos atrativos da poupança é a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas como ele é limitado a R$ 250 mil por CPF, não é capaz de cobrir uma aplicação de R$ 100 milhões. Desse modo, o investidor fica apenas com a isenção de Imposto de Renda (IR) como benefício.

Com a Selic atualmente acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é fixada em 0,5% ao mês – ou 6,17% ao ano – mais a variação da TR (Taxa Referencial). Ainda assim, o rendimento nominal alcança R$ 7 milhões líquidos em um ano. Em dois anos, subiria para R$ 14,5 milhões.

Quanto rendem R$ 100 milhões em CDB

Os CDB (Certificados de Depósito Bancário), ao contrário da poupança, sofrem incidência de IR a alíquotas que variam entre 15% a 22,5%, conforme o tempo de resgate. Para uma aplicação de um ano, o desconto é de 17,5%, levando a um rendimento líquido de R$ R$ 8,5 milhões. Em dois anos, o imposto cairia para 15% e o valor líquido a receber seria de quase R$ R$ 18,6 milhões.

Quanto rendem R$ 100 milhões em IPCA + 6%

Campeões de recomendações de analistas, os papéis de renda fixa com remuneração atrelada ao IPCA estão pagando um juro real (além da inflação) de pelo menos 6% atualmente, o que renderia R$ R$ 8,6 milhões líquidos após um ano, já descontado o IR seguindo a tabela progressiva. Em dois anos, o rendimento alcançaria R$ R$ 18,7 milhões.

Quanto rendem R$ 100 milhões em LCI e LCA

As letras de crédito imobiliário (LCI) e do agronegócio (LCA) são isentas de IR, assim como a poupança, mas requerem que a aplicação seja mantida por um prazo de 9 a 12 meses. No entanto, o potencial de retorno é o maior entre os instrumentos de renda fixa listados acima.

O prêmio de R$ 100 milhões da Mega-Sena aplicado em LCI ou LCA com remuneração de 90% do CDI renderia R$ R$ 9,3 milhões líquidos de IR após um ano. Em dois anos, o retorno alcançaria perto de R$ R$ 19,6 milhões.

Confira um resumo do rendimento de R$ 100 milhões da Mega-Sena:

Como jogar na Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (30), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.