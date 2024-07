Marta se apresenta, e Seleção Feminina de Futebol fica completa para Paris 2024

A Seleção Feminina de Futebol está completa. Nesta terça-feira (9), sete jogadoras que estavam nos Estados Unidos chegaram na Granja Comary, em Teresópolis, para completar o elenco comandado pelo técnico Arthur Elias.

Marta, Kerolin, Adriana, Angelina, Rafaelle, Tarci e Lauren se apresentaram. Todas atuam em times de futebol na América.

Arthur Elias vai contar agora com todas as 18 atletas inscritas para a disputa da Olimpíada de Paris e também terá quatro convocadas como suplentes. Elas viajarão com a delegação dia 17 de julho para a França, mas só poderão participar dos jogos em caso de corte.

Veja a lista das convocadas