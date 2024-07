Mandado de prisão cumprido pela Polícia Militar na via Chico Mendes

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar por estar com um mandado de prisão em aberto na tarde deste sábado, 27, na operação guardiões da cidade, na via Chico Mendes.

Durante a operação guardiões da Cidade da Dirop, que tem sido um braço do Estado no enfrentamento ao crime, em uma das abordagens, foi feita a consulta ao sistema de um homem, e constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto emitido pela Vara de Família do tribunal de justiça de Rio Branco.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.