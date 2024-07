Mãe acusa jogador do México de assassinato da própria irmã

A morte de Martha Paola Salcedo, de 29 anos, irmã do jogador mexicano Carlos Salcedo, ganho um novo capítulo. María Isabel Hernández Navarro, mãe dos dois, acusa o atleta de ser um dos autores do assassinato de sua filha.

María Isabel usou os stories do Instagram para fazer a acusação. Nesta quinta-feira (4), ela compartilhou a publicação feita na conta de sua filha citando feminicídio e pedindo justiça pelo crime.

“A razão real para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e sua esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola”, diz a publicação compartilhada.

A informação de que Salcedo pretendia sair do México , após a morte de sua irmã, se refere ao fato dele ter feito o pedido ao Cruz Azul, clube onde joga, alegando “motivos pessoais”, como informou o jornal mexicano El Universal. O zagueiro de 30 anos chegou a defender a seleção na Copa da Rússia, em 2018.

Ainda segundo a publicação, a mãe do jogador e da jovem assassinada se limitou a falar sobre o caso apenas no Instagram, e ainda não se pronunciou sobre o caso para dar mais detalhes e falar se ela é a responsável pelas postagens.

Entenda o caso

Martha Paola Salcedo foi assassinada a tiros na saída de um circo, na cidade de Huixquilucan, cidade a 42 quilômetros da capital, Cidade do México.

Segundo o El Universal, dois homens se aproximaram de Paola e efetuaram diversos disparos. A apresentadora chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Ángeles, mas não resistiu. Ela morreu na madrugada do último domingo (30).

Paola Salcedo também era modelo. Ela foi casada com o goleiro Nicolás Vikonis, do Celaya, também do México, com quem teve um filho, Luka.