Kim Turismo quer reabrir agência e reembolsar clientes: “não sabia o que estava fazendo”

O empresário Francisco Carlos da Silva, conhecido como Kim, da empresa Kim Turismo, que entrou em uma grande polêmica ao ser denunciado em abril deste ano por clientes que, mesmo tendo pago pacotes de viagens, não conseguiram embarcar para o parque aquático Cacoal Selva Park, em Cacoal, Rondônia, voltou às redes sociais.

Em um vídeo, Kim afirma que voltou para dar uma satisfação aos clientes e colaboradores. Conta que tentou tirar a própria vida e que não sabia o que estava fazendo ao vender pacotes bem abaixo do preço normal. “Estou passando aqui para dar uma satisfação aos nossos clientes e colaboradores. Estou fora das redes sociais, caí em uma tremenda depressão, vendi pacotes de 100 reais por pessoa inclusos passagem, hospedagem e entrada no parque. Eu não sabia o que estava fazendo”, afirma.

O empresário diz ainda que está sendo acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, que quer voltar a trabalhar para fazer o reembolso dos clientes que não aceitam pagar a diferença de valores e pede ajuda.

“A única forma de reembolso de quem não quer pagar é eu voltar a trabalhar. Peço ajuda de vocês, meu filho vai ficar na frente, estou sendo acompanhado pelo psicólogo e pelo psiquiatra, minha família está me ajudando e estou pedindo a ajuda de vocês, é a única forma de reembolso, ter paciência, me dar mais tempo para gente vender os pacotes no preço normal e fazer o reembolso de vocês”, declarou.

