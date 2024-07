Kamala Harris agradece apoio de Joe Biden e diz que conquistará indicação do partido

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse em uma declaração que está “honrada” em receber o apoio do presidente Joe Biden para que seja a indicada do Partido Democrata para disputar as eleições presidenciais de 2024.

“Estou honrada em ter o apoio do presidente e minha intenção é conquistar esta nomeação”, ressaltou.

A declaração foi emitida pela campanha do Partido Democrata.

Mais cedo neste domingo, Joe Biden anunciou que desistiu da candidatura à reeleição.

Veja abaixo a íntegra da declaração:

“Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua extraordinária liderança como Presidente dos Estados Unidos e por suas décadas de serviço ao nosso país. Seu notável legado de realizações é incomparável na história americana moderna, superando o legado de muitos presidentes que cumpriram dois mandatos.

É uma profunda honra servir como sua Vice-Presidente, e sou profundamente grata ao Presidente, Dr. Biden, e a toda a família Biden. Conheci o Presidente Biden por meio de seu filho Beau. Éramos amigos desde os dias em que trabalhávamos juntos como Procuradores-Gerais de nossos estados.

Enquanto trabalhávamos juntos, Beau me contava histórias sobre seu pai. O tipo de pai — e o tipo de homem — que ele era. E as qualidades que Beau reverenciava em seu pai são as mesmas qualidades, os mesmos valores, que tenho visto todos os dias na liderança de Joe como Presidente: Sua honestidade e integridade. Seu grande coração e comprometimento com sua fé e sua família. E seu amor por nosso país e pelo povo americano.

Com este ato altruísta e patriótico, o presidente Biden está fazendo o que fez ao longo de sua vida de serviço: colocando o povo americano e nosso país acima de tudo.

Estou honrada em ter o apoio do presidente e minha intenção é conquistar e vencer esta nomeação. No ano passado, viajei pelo país, conversando com americanos sobre a escolha clara nesta eleição importante. E é isso que continuarei a fazer nos próximos dias e semanas. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata – e unir nossa nação – para derrotar Donald Trump e sua agenda extrema do Projeto 2025.

Temos 107 dias até o dia da eleição. Juntos, lutaremos. E, juntos, venceremos.”