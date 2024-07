Jovem denuncia modelo por estupro e pede medida protetiva no Acre

A estudante de odontologia Bruna Silva , de 23 anos, usou as redes sociais para denunciar o modelo Higor Lima Barbosa por estupro, que teria acontecido na manhã de domingo (28), em Rio Branco.

De acordo com Bruna, ao fim de uma festa numa boate, Higor teria se oferecido para dar uma carona a ela. “Ele não estava comigo [na festa] mas eu já conhecia ele, confiei em aceitar uma carona. Em vários momentos eu disse que não queria ficar com ele. Em certo momento me levou para uma rua sem saída, eu disse que não queria, ele começou a me socar, me dar murros, pedi pra ele parar de me bater e disse que faria o que ele queria. Aconteceu o ato, isso era umas 5h, ele só foi parar de me estuprar 7h, foram duas horas me torturando, as duas horas mais demoradas da minha vida, teve abuso de todas as formas”, diz a mulher (veja o vídeo abaixo).

Ainda segundo a estudante, o homem gravou o abuso. “Eu tentava não chorar, mas não conseguia, eu estava em choque, tremendo de medo, os vídeos mostram isso. Eu não tinha lubrificação e ele me cuspia muito, não desejo isso pra ninguém. Eu tenho sangue nos olhos e sede justiça, não vou me calar e deixar essa situação passar em branco, estou em busca e justiça”, afirmou.

Após a divulgação da denúncia, Bruna Silva compartilhou mensagens de outras mulheres que também relataram abusos violentos, em circunstâncias semelhantes, supostamente cometidos pelo mesmo autor.

Na segunda-feira (29), a Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco emitiu decisão favorável ao pedido de medida protetiva. Com isso, Higor Lima Barbosa não pode se aproximar de Bruna por, no mínimo 200 metros, nem entrar em contato com ela, testemunhas ou seus familiares. Em caso de descumprimento da decisão judicial, Higor terá que pagar multa à vítima no valor de R$ 500.

A reportagem tentou entrar em contato com o acusado, mas as redes sociais dele não estão mais disponíveis e um número de telefone para contato não foi encontrado. O espaço para sua manifestação, caso seja de seu interesse, permanece disponível.

Veja o vídeo: