Jin, do BTS, participará do revezamento da tocha olímpica de Paris 2024

A estrela do K-Pop e membro do BTS, o cantor Jin, participará do revezamento da tocha olímpica ao representar a Coreia do Sul, de acordo com um comunicado da agência de talentos HYBE, nesta quarta-feira (3).

“Jin participará do Revezamento da Tocha Olímpica para espalhar a mensagem de ‘harmonia’ e ‘paz’. Jin e os outros portadores da tocha estão programados para percorrer vários locais históricos do país anfitrião”, disse a agência, acrescentando que um cronograma específico ainda não foi anunciado.

O cantor e compositor é o membro mais velho do BTS e foi dispensado do serviço militar após completar o serviço obrigatório, em junho.

A chama dos Jogos de Paris foi acesa em Olímpia, na Grécia – berço das antigas Olimpíadas – em abril. A chama, que desde então viaja em revezamento, acenderá a pira olímpica para marcar a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Estima-se que a tocha seja revezada por cerca de 10 mil portadores até chegar ao destino no dia 26 de julho, onde permanecerá acesa até a Cerimônia de Encerramento, duas semanas depois, no dia 11 de agosto.