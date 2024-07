Jaguatirica morre ao ser atropelada em Epitaciolândia; veja vídeo

Uma jaguatirica, também chamada de gato-do-mato, foi encontrada morta, provavelmente, por atropelamento às margens da BR-317, próximo ao município de Epitaciolândia.

As imagens de cerca de três semanas atrás, foram feitas pela criadora de conteúdo Gilmara Motta, que tem quase 15 mil seguidores no Instagram, conhecida por mostrar sua rotina de vida em uma área rural na região do Alto Acre.

No vídeo, Mara mostra o animal morto às margens da rodovia federal e pergunta se o animal seria uma onça ou um gato-do-mato. A maioria dos internautas destacou se tratar de uma jaguatirica por conta da disposição das listas no corpo do animal.

Veja abaixo o vídeo: