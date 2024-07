Inflação de Rio Branco em junho foi a segunda maior do país em 2024, diz Fórum Empresarial

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre informou nesta sexta-feira (19) que no acumulado de janeiro e junho, Rio Branco apresenta a menor taxa inflacionária entre as capitais e regiões metropolitanas no Brasil com um Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) acumulado de 1,75%. No entanto, em relação ao IPCA, a capital do Acre apresentou o terceiro maior entre as capitais no período, com 0,34%, sendo superada por Belo Horizonte, 0,46%, e Goiânia, 0,50%. Ainda segundo a pesquisa, a inflação de Rio Branco teve um aumento de 0,15 ponto percentual em relação a maio. Esta foi a segunda maior inflação em Rio Branco, ficando atrás apenas do IPCA de janeiro que foi de 0,63%.

Os grupos de alimentos, bebidas e transportes são os grandes responsáveis por exemplo, o preço da banana-prata, banana-da-terra e da alface reduziram em -13,65%, -10,69% e -5,9%, respectivamente.

A redução nos preços da banana-prata no Brasil pode ser atribuída a vários fatores. Primeiramente, houve um aumento significativo na oferta devido a uma colheita bem-sucedida nas principais regiões produtoras. Além disso, as condições climáticas favoráveis, com chuvas regulares e temperaturas adequadas, contribuíram para uma produção maior e de melhor qualidade, o que aliviou a pressão sobre os preços.

“Cita-se ainda a introdução de novas safras no mercado durante esse período, que aumentou a disponibilidade da banana, especialmente em áreas como o Vale do Ribeira, em São Paulo, uma das principais regiões produtoras do país”, diz o Fórum.

Portanto, a combinação desses elementos resultou em uma queda nos preços da banana-prata, oferecendo aos consumidores brasileiros uma fruta mais acessível no mês em foco.Por sua vez, o IPCA nacional acumulado é de 2,48%.

Por outro lado, os responsáveis pelo aumento foram os grupos de: habitação, que respondeu por 57,67% da inflação local, seguido pelos grupos de despesas pessoais e alimentação e bebidas, que representaram, respectivamente, 19,34% e 15,01%. Esses três grupos representam 92,02% da inflação local.